شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات سوق الذهب.. آخر تطورات سعر الذهب فى مصر مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب، أخر تطورات سعر الذهب في مصر مساء اليوم، في التداولات الفورية، وذلك بعد هبوط ملحوظ في الأسواق عالميًا ومحليًا، مع هدوء التوترات التجارية.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5200 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4550 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3900 جنيه للجرام

- عيار 14: 3033 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36400 جنيهًا.

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصرى، التي سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.

وأوضح رئيس الشعبة أن صادرات الذهب بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على نفس الزخم التصديري في مارس، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت الأسواق المستوردة، إلى جانب دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.