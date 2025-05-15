شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول اجتماعات للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ختام الاجتماعات الوزارية الرسمية لفعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي شهدتها العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الجاري على مدار ثلاثة أيام، وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأنطون أليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي على بروتوكول اجتماعات الدورة الخامسة عشر من أعمال اللجنة المشتركة.



ويمثل بروتوكول أعمال الدورة الحالية من اللجنة المشتركة نتائج الاجتماعات والمناقشات المكثفة التي جرت بالتنسيق بين نحو ثلاثين جهة حكومية من الجانبين خلال اجتماعات الخبراء التي سبقت عقد الاجتماعات الوزارية.



وغطى البروتوكول الذي تم اعتماده من الوزيرين توصيات وتوافقات الطرفين بشأن مجالات واتجاهات التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والفنية التي تغطي نطاقاً واسعاً من الأنشطة ومجالات التعاون المشترك.