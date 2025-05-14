الاقتصاد

"سابك" توقع 5 مذكرات تفاهم لتطوير صناعة البتروكيماويات في المملكة

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واس- الرياض 0 تبليغ

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  • "سابك" توقع 5 مذكرات تفاهم لتطوير صناعة البتروكيماويات في المملكة 2/2

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة "سابك" خمس مذكرات تفاهم مع شركتين أمريكيتين، في الرياض أمس، على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم ضمن مراسم حفل توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل سعي البلدين لتحقيق مزيد من التعاون المشترك بينهما.

وستسهم هذه المذكرات، في حال استكمالها وتنفيذها، في تطوير صناعة البتروكيماويات في المملكة، وتوطين التقنية وتطويرها، وتحفيز جهود الابتكار، وغيرها من العوائد التي ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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