شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 في الأسواق، حيث يسجل الذهب في مصر متوسط سعر 4550 جنيهًا للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5200 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4550 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3900 جنيه للجرام

- عيار 14: 3033 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36400 جنيهًا.

هذا وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم، ليظهر ارتفاع في التضخم بأعلى من القراءة السابقة، بينما تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم من وجهة نظر المنتجين والمقرر صدورها يوم الخميس، وذلك بهدف الحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

التحولات الأخيرة في بيانات التضخم والتغيرات التجارية قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في السياسة النقدية، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن انتعاش التضخم المحتمل بسبب الرسوم الجمركية أبقت الأسواق حذرة.

تجدر الإشارة إلى أن التدفقات الداخلة إلى الصناديق قد تباطأت في بداية مايو كما ارتفعت أحجام تداول عقود الذهب الآجلة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) إلى مستوى قياسي في أبريل وظلت مرتفعة في أوائل مايو.