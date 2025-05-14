شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 14-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 14-5-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، وبلتون القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإعمار مصر للتنمية، والشرقية إيسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.255 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومطاحن مصر الوسطى، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، وبلتون القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإعمار مصر للتنمية، والشرقية إيسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.255 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.5 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4%، والعرب على 4.67%، واستحوذت المؤسسات على 22.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 574.6 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، 40.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 40.1 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 31827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39586 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14262 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9430 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 12779 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3277 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 12323 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2028 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومستشفى النزهة الدولي عدد 2.66 مليون سهم، 91 ألف سهم، 4134 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي رواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، عدد 1900 سهم، 5622 سهم، على الترتيب.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 195.6 ألف سهم، 100 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة العبوات الطبية 364.3 ألف سهم.

وباع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية للمحابس، ومجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وبنك قطر الوطني، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 20 ألف سهم، 116.4 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 1500 سهم، 10 آلاف سهم، 2000 سهم، 54.2 مليون سهم، 41.2 مليون سهم، 789.1 مليون سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن بيع المساهم الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، عدد 54.2 مليون سهم بسعر 8.0658 جنيه بقيمة إجمالية 437.1 مليون جنيه، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة انترناشونال بيزنيس كوربريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، عن شراء المساهم هشام سليمان فهمي عبد اللطيف أبو حسين عدد 235.3 ألف سهم بسعر 3.27 جنيه بقيمة إجمالية 765 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.6% إلى 5.57%، ونفذت الصفقة من خلال شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن شراء المساهم خالد عبد الله محمد عبد الله سلام عدد 11.3 مليون سهم بسعر 8.4 جنيه بقيمة إجمالية 94.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.815% إلى 1.891%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، عن شراء المساهم شريف عدلي كيرلس بولس عدد 2.66 مليون سهم بسعر 9.3996 جنيه بقيمة إجمالية 25 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 15.82% إلى 16.82%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع البنوك، حقق المصرف المتحد، إيرادات فوائد بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 20%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 781 مليون جنيه مقارنة مع 467 مليون جنيه، بنسبة نمو 76%.

حقق البنك المصري لتنمية الصادرات، إيرادات فوائد بلغت 7.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 63%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 23.8%.

حقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات فوائد بلغت 9.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 77.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5 مليارات جنيه مقارنة مع 2.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 76.6%.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت شركة ايه كابيتال القابضة، إيرادات بلغت 179.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 183.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي ربح الفترة 21 مليون جنيه مقارنة مع 10.2 مليون جنيه.

حققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، عقود جديدة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بلغت 17 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 41 مليون جنيه بنسبة نمو 6%.

وفي قطاع العقاري، حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات إجمالية قدرها 6.4 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 54.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحققت الشركة خسارة قدرها 112.8 مليون جنيه مقابل خسائر 2.4 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024

وفي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حققت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 40.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 602.3 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 462.5 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 30.2%.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة جلاكسو سميثكلاين، صافي مبيعات بلغت 993.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 713.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 59.1 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 9 ملايين جنيه.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة ليسيكو مصر، صافي أرباح قدرها 92.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 477.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مرجعة أسباب انخفاض الأرباح بسبب زيادة المصروفات الإدارية بمقدار 36.6 مليون جنيه، وتضمنت أرباح الربع الأول مكاسب استثنائية بلغت 212 مليون جنيه مكاسب صرف العملات الأجنبية، و150 مليون جنيه مكاسب من بيع بعض فائض النقد الأجنبي من شهادت الإيداع الدولية.