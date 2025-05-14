شكرا لقرائتكم خبر عن مع إغلاق الأسواق.. سعر الدولار بختام تداولات اليوم الأربعاء 14-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأربعاء، 14 مايو 2025 10:00 م

شهدت حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات الفورية اليوم الاربعاء 14-2025 تداولات محدودة للغاية بدون تغيرات مؤثرة فى مؤشر الدولار. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.32 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء. 50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.36 جنيه للشراء. 50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.36 جنيه للشراء. 50.46 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.36 جنيه للشراء. 50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيع.

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