شكرا لقرائتكم خبر عن عقب هبوط 50 جنيهًا فى الجرام.. سعر الذهب اليوم بالصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب فى مصر بحوالى 50 جنيهًا فى مصر، وذلك عقب هبوط ملحوظ فى أونصة الذهب عالميًا دون 3180 دولار لأول مرة فى شهر.

وشهد سعر الذهب في مصر مساء اليوم، استقرارًا ملحوظًا في التداولات الفورية، وذلك بعد هبوط ملحوظ في الأسواق عالميًا ومحليًا، مع هدوء التوترات التجارية.

- عيار 24: 5200 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4550 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3900 جنيه للجرام

- عيار 14: 3033 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36400 جنيهًا.

هوتأثر الذهب سلبًا بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الاقبال على البيع من أجل الاتجاه نحو أصول أخري.

كما هبطت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 1.8% لتسجل 3190 دولارًا، ويأتى هذا التراجع بعد أن بلغ الذهب ذروته التاريخية عند 3500.05 دولارًا فى الشهر الماضى، مدفوعًا بمخاوف الحرب التجارية وتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة.