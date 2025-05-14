شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم.. الدولار بـ50.36 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ختام تداولات الأربعاء، استقرت أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، فى التعاملات الصباحية فى جميع البنوك العاملة بالسوق المصري.

يقدم الخليج 365 خدمة تشمل أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وهي؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودي، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى، وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.‏‎

سعر اليورو الأوروبى اليوم

56.30 جنيه للشراء.

56.84 جنيه للبيع.‏‎

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

66.93 جنيه للشراء.

67.41 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.17 جنيه للشراء.

164.33 جنيه للبيع‏‎

سعر الريال السعودى اليوم

13.38 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.‏‎

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

13.70 جنيه للشراء.

13.74 جنيه للبيع.‏‎

سعر الريال القطرى اليوم

12.78 جنيه للشراء.

13.84 جنيه للبيع.