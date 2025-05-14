شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب سعر الذهب فى مصر .. وعيار 21 يسجل أدنى مستوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذبذب سعر الذهب في مصر مساء اليوم حول مستوياته الحالية عند 4550 جنيهًا لعيار 21، وذلك بعد هبوط ملحوظ في الأسواق عالميًا ومحليًا، مع هدوء التوترات التجارية.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5200 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4550 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3900 جنيه للجرام

- عيار 14: 3033 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36400 جنيهًا.

أعلن البنك المركزي الصيني عن استمرار مشترياته الشهرية من الذهب للشهر السادس على التوالي في أبريل، ليضيف 2.2 طن إلى احتياطيات الذهب لتصل الآن إلى 2295 طن أي ما يعادل 6.8% من إجمالي الأصول الاحتياطية.

من جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب تدفقات نقدية بمقدار 6.8 مليار دولار أمريكي أي ما يساوي 65 طن من الذهب لتسجل الصناديق الصينية بذلك أقوى أداء شهري لها على الإطلاق.