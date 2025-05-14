شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار فى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب مروة الغولالأربعاء، 14 مايو 2025 08:00 م
أخر تحديث فى سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات المسائية اليوم الاربعاء 14-2025، وفق البيانات الواردة من سوق الصرف.
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.32 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.35 جنيه للشراء.
50.45 جنيه للبيع.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز