شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم .. مؤشرا بورصة موسكو يغلقان على تباين والان نبدء بالتفاصيل

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سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو, اليوم, على انخفاض بواقع (10.39) نقطة، ما نسبته (0.35%)، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى (2925.14) نقطة.بدوره، أنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة (0.05%)، ما يعادل (0.95) نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى (1148.64) نقطة.حدّد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 34 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 80.55 روبل.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليور الرسمي بمقدار 42 كوبيكًا، ليبلغ 89.6956 روبل، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك، ليصل إلى 11.1573 روبل.