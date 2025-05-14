شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق اللندنية.. انخفاض البورصة البريطانية والجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وتُدُوّل الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3295) دولار أمريكي، بانخفاض (0.09) في المئة، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1869) يورو بنسبة (0.23)%.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.24)%.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (21.07) نقطة، ليصل عند مستوى (8581.85) نقطة.