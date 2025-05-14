الاقتصاد

الأسواق اللندنية.. انخفاض البورصة البريطانية والجنيه الإسترليني

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتُدُوّل الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3295) دولار أمريكي، بانخفاض (0.09) في المئة، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1869) يورو بنسبة (0.23)%.

البورصة البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.24)%.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (21.07) نقطة، ليصل عند مستوى (8581.85) نقطة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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