شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر مساء اليوم، استقرارًا ملحوظًا في التداولات الفورية، وذلك بعد هبوط ملحوظ في الأسواق عالميًا ومحليًا، مع هدوء التوترات التجارية.

- عيار 24: 5200 جنيه للجرام

- عيار 21 يسجل 4550 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3900 جنيه للجرام

- عيار 14: 3033 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36400 جنيهًا.

هذا وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم، ليظهر ارتفاع في التضخم بأعلى من القراءة السابقة، بينما تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم من وجهة نظر المنتجين والمقرر صدورها يوم الخميس، وذلك بهدف الحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالى.



التحولات الأخيرة فى بيانات التضخم والتغيرات التجارية قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في السياسة النقدية، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن انتعاش التضخم المحتمل بسبب الرسوم الجمركية أبقت الأسواق حذرة.