شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت أسعار السيارات المستعملة فى مواجهة الزيرو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية أماني سمير مسئولة ملف السيارات في مداخلة علي تلفزيون " الخليج 365 " حول السيارات المستعملة أنه يوجد حاليا انتعاش فى حركة البيع والشراء خاصة الشريحة ما تحت 500 ألف جنيه.

كان ذلك بعكس السيارات " الزيرو" حيث يوجد طلب علي السيارات ما تحت المليون جنيه.

وعن نسبة الانتعاش في سوق السيارات المستعملة فهي حوالي 10 الي 15 % ولعل أبرز السيارات التي يوجد عليها طلب السيارات الكورية والصينية .

وعن أبرز السيارات تحت سعر المليون جنيه بروتون ساجا 2025 فى السوق المصرية بسعر 629.900 ألف جنيه، عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

أسعار السيارة نيسان صنى موديل 2026 في مصر كالاتى:

الفئة الأولى مانيوال بسعر 645,000 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 695,000 جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 765,000 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 795,000 جنيه

وايضا السيارة شيري اريزو واسعارها :

الفئة الأولى بسعر 665,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 715,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 745,000 جنيه

والسيارة رينو "كارديان 2025 "، فهي تتوفر بثلاث فئات

الأولي إيفوليوشن: بسعر 849.900 جنيه

الفئة تكنو الثانية: بـ899.900 جنيه

الفئة الثالثة أيقونيك الأعلى تجهيزًا: بـ974.900 جنيه وأيضا رينو تالينت والتى تبدأ من سعر 699 ألفا وحتى 799 ألف جنيه مصري وغيرها .