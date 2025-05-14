شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة قطر تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع (7.95) نقاط، أي بنسبة ( 0.08 %)، ليصل إلى مستوى 10593.53 نقطة.وخلال الجلسة، تُدُوّل (219) مليونًا و(998) ألفًا و(757) سهمًا، بقيمة (464) مليونًا و(878) ألفًا و(92.935) ريالًا، نتيجة تنفيذ (21917) صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول (625) مليارًا و(563) مليونًا و(37) ألفًا و(22.296) ريالًا، قياسًا بـ(623) مليارًا و(851) مليونًا و(177) ألفًا و(737.458) ريالًا، في الجلسة السابقة.