شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 0.27 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

تباين الأسهم

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (0.27) نقطة ليقفل عند مستوى (11532) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.9) مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (272) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (134) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (101) شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وكابلات الرياض، ومبكو، والعربية، والأندلس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات STC، وطيبة، وكهرباء السعودية، ومكة، واتحاد اتصالات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.03%) و(5.43%).وكانت أسهم شركات باتك، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، وSTC، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وSTC، الراجحي، والأهلي، وجبل عمر، فهي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (41.81) نقطة ليقفل عند مستوى (27887.18) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (43) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.