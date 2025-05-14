الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 0.27 نقطة

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واس- الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا 0.27 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (0.27) نقطة ليقفل عند مستوى (11532) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.9) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (272) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (134) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (101) شركة على تراجع.

تباين الأسهم

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وكابلات الرياض، ومبكو، والعربية، والأندلس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات STC، وطيبة، وكهرباء السعودية، ومكة، واتحاد اتصالات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.03%) و(5.43%).
وكانت أسهم شركات باتك، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، وSTC، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وSTC، الراجحي، والأهلي، وجبل عمر، فهي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (41.81) نقطة ليقفل عند مستوى (27887.18) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (43) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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