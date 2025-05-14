شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع العقوبات بالتنسيق مع السعودية.. ارتفاع سعر الليرة السورية أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال زيارته السعودية أمس، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بالتنسيق مع صاحب السمو الملكي الأمير سعر الليرة السورية سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، اليوم الأربعاء 11.110 ألف ليرة للبيع، و11 ألف ليرة للشراء.

وبحسب تقارير، سجل سعر الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية في دمشق 8900 للبيع، و8500 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 8500 ليرة للشراء، و8900 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 8500 ليرة للشراء، و8900 ليرة للبيع، فيما وصل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 8500 ليرة للشراء، و8700 ليرة للبيع.

وجاء قرار رفع العقوبات عن سوريا لتتنفس الليرة الصعداء، إذ إدى القرار إلى تحسن فوري في سعر صرف الليرة.

ويأتي ذلك وسط تفاؤل بدخول مساعدات دولية واستثمارات جديدة مما يعزز قيمة الليرة السورية.

وكان البنك المركزي السوري قد ثبت السعر الرسمي لليرة، فيما وسع هامش التسعير للبنوك وشركات الصرافة مما أسهم في استقرار السوق.

ويعكس التحسن في قيمة الليرة السورية تفاؤل الأسواق بإمكانية تعافي الاقتصاد السوري، خاصة مع توقعات بزيادة الاستثمارات والتعاون الدولي في القترة المقبل.

وجاء التحول الكبير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، برفع العقوبات المفروضة على دمشق، عقب مشاورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء هذا الإعلان خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض، حيث أكد ترامب أن العقوبات "أدت دورها" وأن الوقت قد حان لـ"بداية جديدة" لسوريا. الدمام - شريف احمد - قفز سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في السوق الرسمية والموازية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال زيارته السعودية أمس، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بالتنسيق مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، اليوم الأربعاء 11.110 ألف ليرة للبيع، و11 ألف ليرة للشراء.وبحسب تقارير، سجل سعر الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية في دمشق 8900 للبيع، و8500 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 8500 ليرة للشراء، و8900 ليرة للبيع.وسجل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 8500 ليرة للشراء، و8900 ليرة للبيع، فيما وصل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 8500 ليرة للشراء، و8700 ليرة للبيع.وجاء قرار رفع العقوبات عن سوريا لتتنفس الليرة الصعداء، إذ إدى القرار إلى تحسن فوري في سعر صرف الليرة.ويأتي ذلك وسط تفاؤل بدخول مساعدات دولية واستثمارات جديدة مما يعزز قيمة الليرة السورية.وكان البنك المركزي السوري قد ثبت السعر الرسمي لليرة، فيما وسع هامش التسعير للبنوك وشركات الصرافة مما أسهم في استقرار السوق.ويعكس التحسن في قيمة الليرة السورية تفاؤل الأسواق بإمكانية تعافي الاقتصاد السوري، خاصة مع توقعات بزيادة الاستثمارات والتعاون الدولي في القترة المقبل.وجاء التحول الكبير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، برفع العقوبات المفروضة على دمشق، عقب مشاورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وجاء هذا الإعلان خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض، حيث أكد ترامب أن العقوبات "أدت دورها" وأن الوقت قد حان لـ"بداية جديدة" لسوريا.