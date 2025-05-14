شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقى ممثل شركة The Bench العالمية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثل شركة The Bench العالمية، لبحث التعاون المشترك بشأن جذب المستثمرين في مجال الفندقة لإقامة مشروعاتهم بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتي ايدج.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بممثل الشركة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان لديها رؤية لتعظيم الاستفادة من كافة المدن الجديدة ولا سيما مدينة العلمين الجديدة التي تعد إحدى الوجهات السياحية المتميزة التي تحظى بالعديد من الفرص الواعدة، في كافة المجالات سواء الفندقية والترفيهية أو التعليمية والصحية، حيث نستهدف العديد من المشروعات في هذه المجالات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها.

وتناول اللقاء مقترح إقامة ملتقى يجمع المستثمرين وشركات عالمية في مجال الفندقة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تعد شركة The Bench العالمية من الشركات المتخصصة في مجال جذب المستثمرين في هذا المجال على غرار ما نفذته في عدد من المدن بالدول العربية.

وأضاف الوزير أن لدينا العديد من الأهداف فيما يخص التعاون المشترك مع الشركة وهي العمل على جذب المستثمرين الدوليين والمطورين لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات، مشيرا إلى توفير العديد من المحفزات والمميزات والآليات المخصصة للمستثمرين للتيسير عليهم والبدء في مشروعاتهم.