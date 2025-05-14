شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025.. عيار 18 بـ3904 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب فى مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا فى تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء حيث وصل عيار 24 لسعر 5205 جنيها.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

- عيار 24: 5205 جنيهات للجرام

- عيار 21: 4555 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3904 جنيهات للجرام

- عيار 14: 3036 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36440 جنيهًا.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أضعف الطلب على الأصول الآمنة، فى وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم جديدة لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.