الاقتصاد

تحديث سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14-5-2025

0 نشر
0 تبليغ

تحديث سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14-5-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 14 مايو 2025 06:00 م

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.32 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء و 50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.
50.45 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements