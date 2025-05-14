شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 14 مايو 2025 06:00 م
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14-2025.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.32 جنيه للشراء، و 50.45 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء و 50.46 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
50.35 جنيه للشراء.
50.45 جنيه للبيع.
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