شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ فى سعر الذهب الآن بالسوق المصرى إلى هذا المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب فى مصر بحوالى 50 جنيهًا فى مصر، وذلك عقب هبوط ملحوظ فى أونصة الذهب عالميًا دون 3200 دولار لأول مرة فى شهر.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5205 جنيهًا للجرام

- عيار 21 : 4555 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3904 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3036 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36440جنيهًا

سجلت أسعار الذهب عالميًا تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأربعاء، حيث انخفض سعر الذهب الفورى بنسبة 2% ليصل إلى 3184 دولارًا للأوقية، وقت نشر هذه السطور.

وتأثر الذهب سلبًا بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الاقبال على البيع من أجل الاتجاه نحو أصول أخري.

كما هبطت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 1.8% لتسجل 3190 دولارًا، ويأتى هذا التراجع بعد أن بلغ الذهب ذروته التاريخية عند 3500.05 دولارًا فى الشهر الماضى، مدفوعًا بمخاوف الحرب التجارية وتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة.