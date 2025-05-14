الاقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم بختام التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم بختام التعاملات

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم بختام تداولات الأربعاء، وذلك مقابل الجنيه المصرى، فى التعاملات الصباحية.

 

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطرى.

 

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.


‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.36 جنيه للشراء.

50.46  جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

56.30  جنيه للشراء.
56.84  جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم


66.93 جنيه للشراء.
67.41 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.17  جنيه للشراء.
164.33 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.38 جنيه للشراء.
13.45 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.70 جنيه للشراء.
13.74 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.78 جنيه للشراء.
13.84 جنيه للبيع.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements