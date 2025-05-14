شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم بختام تداولات الأربعاء، وذلك مقابل الجنيه المصرى، فى التعاملات الصباحية.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطرى.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

56.30 جنيه للشراء.

56.84 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



66.93 جنيه للشراء.

67.41 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

163.17 جنيه للشراء.

164.33 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.38 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.70 جنيه للشراء.

13.74 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.78 جنيه للشراء.

13.84 جنيه للبيع.



