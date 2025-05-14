شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التأمين يكرم الزميل حسام الشقويرى في مؤتمر التأمين متناهى الصغر والان مع تفاصيل الخبر

كرم اتحاد شركات التأمين المصرية الزميل الصحفى حسام الشقويرى تقديرا لتغطيته الصحفية المتميزة لمؤتمر التأمين متناهى الصغر ، والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط 2025 ، بمشاركة 30 دولة ، وذلك خلال الفترة من 7-9 مايو بمحافظة الاقصر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعد المؤتمر أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قضايا الشمول التأميني، والذى جمع لأول مرة في المنطقة ما يقرب من 500 مشارك دولي من 30 دولة حول العالم، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل في القارة الأفريقية، وتم خلاله مناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ودراسات حالات عملية للاستفادة منها في سوق التأمين الأفريقي والمصري.

ومن جانبه وجه الزميل الصحفى حسام الشقويرى الشكر لعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد و هديل عبدالقادر الأمين العام للاتحاد و هنا عماد مسؤولة الاعلام وجميع قيادات الاتحاد على تقديرهم لدور الصحافة والإعلام .







