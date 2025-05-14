شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس" تشهد توقيع 4 تعاقدات تصديرية دولية بقيمة 47 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع أربعة عقود تجارية تهدف لتصدير منتجات مصنع "شين شينج" من مواسير الدكتايل لمشروعات دولية كبرى في كل من الكويت والعراق وتونس والأردن، بقيمة إجمالية لهذه التعاقدات بلغت 47 مليون دولار، بالإضافة لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون في الدراسات الفنية والتسويقية بين "شين شينج"، وشركة صينية للخدمات البيئية.

حضر مراسم التوقيع عدد من القيادات التنفيذية للهيئة، ومسؤولي المطور الصناعي شركة "تيدا- مصر للاستثمار"، ومسؤولي شركة "شين شينج" في الصين ومصر، ووقع العقد الأول يو رويبين- نائب رئيس شركة "شين شينج" وجمال أديب، مدير عام الشركة الكويتية "كواليتي للتوريدات الفنية)- Quality Technical Supplies Co.W.L.L"، لصالح أحد مشروعات الشركة بالكويت- "PAHW Project"، بقيمة 8.5 مليون دولار، وحجم إنتاج بلغ 7800 طن.

أما العقد الثاني فقام بتوقيعه يو رويبين- نائب رئيس شركة "شين شينج"، وحيدر حمود، مدير عام الشركة العراقية "الثروة والازدهار الدولية- Wealth and Prosperity International F.Z.C"، لصالح مشروع محطة مياه بمدينة بغداد العراقية- بقيمة تعاقد بلغت 20 مليون دولار.

ووقع العقد الثالث يو رويبين- نائب رئيس شركة "شين شينج" ومحمد نبيل خواجة، مدير عام الشركة التونسية "ليميكس إنترناشيونال- Lemex International AG"، لصالح مشروع "سونيدي بتونس- SONEDE Project"، بقيمة 6.5 مليون دولار، وحجم إنتاج يصل إلى 6 آلاف طن من مواسير الدكتايل.

فيما وقع العقد الرابع يو رويبين- نائب رئيس شركة "شين شينج" وخلدون كيلاني، مدير عام الشركة الأردنية "فيكتوريا للتجارة والمشروعات- Victoria Trading & Projects LLC"، لأحد مشروعات الشركة ببني كنانة- مدينة إربيد، الأردن"، بقيمة 12 مليون دولار، وحجم إنتاج بلغ 1100 طن

أما عن خامس التوقيعات؛ فيشمل اتفاقية تعاون استراتيجي في الدراسات الفنية والتسويقية، بين شركة "شين شينج" يمثلها يو رويبين- نائب رئيس الشركة، وشركة "فيوليا- Veolia" الصينية للخدمات البيئية، ويمثلها وي ويشيانج، نائب مدير عام الشركة.

ووصل عدد التعاقدات المخصصة لتصدير منتجات شركة "شين شينج" من مواسير الدكتايل إلى 5 تعاقدات إجمالية بإضافة التوقيع الذي شهده دولة رئيس الوزراء، أمس؛ حيث تصل التكلفة الإجمالية لهذه التعاقدات إلى 86 مليون دولار، تشمل 47 مليون دولار، تمثل القيمة الإجمالية للتعاقدات الأربعة الموقعة اليوم، و39 مليون دولار قيمة التعاقد الموقع أمس، والمختص بأحد المشروعات بالمملكة العربية السعودية، وتعكس هذه التعاقدات مدى جاهزية مشروع "شين شينج" للإنتاج الفعلي وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تولي اهتمامًا متزايدًا بالمشروعات التي تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، لما له من أثرٍ بارز في دعم تطوير الصناعة المصرية، وتعزيز الصادرات، لافتًا إلى العوائد المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات المتمثلة في خلق فرص العمل للشباب، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وخدمة المشروعات القومية، فضلًا عن تعزيز الثقة في المنتجات المصنعة في مصر وزيادة تنافسيتها عالميًّا.

وتجدر الإشارة إلى ما شهده دولة رئيس الوزراء بالأمس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من توقيع 3 عقود لصالح شركة "شين شينج" الصينية بقيمة 32,5 مليار جنيه، تستهدف إمداد المشروعات القومية المختلفة بالدولة المصرية، بكافة منتجات مواسير حديد الدكتايل مختلفة الأقطار والمواصفات، وهو ما يمثل دعمًا غير مسبوق لرؤية الدولة في توطين الصناعة وإحلال الواردات، توفيرًا للعملة الصعبة، وتعزيزًا لنمو الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.