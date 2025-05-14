شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جمال الدين: مشروع مواسير الدكتايل منصة تصديرية لخدمة مصر والأسواق المجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع إنتاج مواسير الدكتايل الجديد يعد بمثابة منصة تصديرية جديدة لتلبية احتياجات مصر والأسواق المجاورة لها، وترجمة للشراكة الحقيقية بين مصر والصين، حيث يعمل المشروع الجديد على خدمة جهود الدولة لتوطين المنتجات لخدمة السوق المحلية والمشروعات القومية في مصر ترجمة لنقل التكنولوجيا.

وأضاف وليد جمال الدين خلال اللقاء الذى نظمته اليوم شركة شين شينغ الصينية لتوقيع عقود مع عدد من الشركاء الدوليين بالدول المجاروة، أن المرحلة الأولى من المشروع الجديد تم الانتهاء منها خلال 374 يوما فقط، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية في القريب، مشيرا إلى أنه تم توقيع 3 عقود محلية بقيمة 32 مليار جنيه توازى 632 مليون دولار نظرا لأهمية المشروع، وكل هذه التوقيعات تمت بالعملة المحلية ووفرت عملة أجنبية على الدولة.

وأشار جمال الدين إلى أن المشروع الجديد يعتبر بداية جيدة تفتح الباب لمشروعات استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة.