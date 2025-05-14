شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار مؤشر سوق الأسهم السعودية عند الإغلاق اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 11532 نقطة،و بتداولات بلغت، 5.996 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 272.059 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.509 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 134 شركة ارتفعت أسهم 134 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 101، من بين 253 شركة مدرجة.

وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وكابلات الرياض، ومبكو، والعربية، والأندلس، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، إس تي سي، وطيبة، وكهرباء السعودية، ومكة، واتحاد اتصالات، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، منخفضا بنسبة 0.2%، عند 27887 نقطة، وبتداولات بلغت، 43.889 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.949 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 52.329 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 41 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 115 شركة مدرجة في السوق الموازية.