شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تسرح 6000 موظف مع استمرار التغييرات التنظيمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها ستقوم بتسريح نحو 3% من موظفيها على جميع المستويات والفرق والمناطق الجغرافية، مما يؤثر على حوالي 6000 شخص، وفقًا لمنصة "ذا فيرج".

قال متحدث باسم الشركة: "نواصل تنفيذ التغييرات التنظيمية اللازمة لوضع الشركة في أفضل وضع لتحقيق النجاح في سوق ديناميكية".

ورغم هذه الخطوة، كانت الشركة قد أعلنت في أواخر أبريل عن نتائج مالية أفضل من التوقعات، محققة صافي دخل ربع سنوي بلغ 25.8 مليار دولار، مع تقديم توقعات متفائلة للنمو المستقبلي.

حجم القوى العاملة في مايكروسوفت

بلغ عدد موظفي مايكروسوفت عالميًا حوالي 228 ألف موظف بنهاية يونيو الماضي. ووفقًا لبيانات ولاية واشنطن، ستقوم الشركة بتخفيض 1985 وظيفة مرتبطة بمقرها الرئيسي في ريدموند، بما في ذلك 1510 وظائف في مكاتبها المحلية.

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أكبر جولة تسريح منذ عام 2023

من المتوقع أن تكون هذه أكبر جولة تسريح في مايكروسوفت منذ خفضها 10,000 وظيفة في عام 2023. وكانت الشركة قد أجرت في يناير الماضي جولة تسريح محدودة لأسباب تتعلق بالأداء، إلا أن المتحدث الرسمي أوضح أن التسريحات الحالية لا علاقة لها بالأداء الوظيفي.

وأشار مسؤولو مايكروسوفت إلى أن أحد أهداف هذه الخطوة هو تقليل مستويات الإدارة، وهو توجه مشابه لما قامت به "أمازون" التي تخلصت من "طبقات غير ضرورية" في هيكلها التنظيمي في وقت سابق من هذا العام.

توجه مشابه في قطاع التكنولوجيا

في الأسبوع الماضي، أعلن مزود برامج الأمن السيبراني "كراود سترايك" عن تسريح 5% من قوته العاملة، مما يعكس اتجاهًا أوسع بين شركات التكنولوجيا الكبرى نحو ضبط هياكلها التشغيلية.

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تباطؤ المبيعات أحد الأسباب المحتملة

كان الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، قد صرح في يناير بأن الشركة ستُجري تغييرات في تنفيذ عمليات المبيعات بعد تسجيل نمو أبطأ من المتوقع في إيرادات خدمات "آزور" غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تجاوز أداء سحابة الذكاء الاصطناعي التوقعات الداخلية، مما يعزز تركيز الشركة على إعادة توجيه استراتيجيات النمو نحو قطاعات التكنولوجيا الحديثة.

إعادة تقييم استراتيجيات تحفيز المنتجات

خلال جلسة مع المحللين والصحفيين، أكد ناديلا ضرورة تعديل حوافز طرح المنتجات قائلاً: "في ظل تحولات المنصات، من الأفضل الاستفادة من نجاحات التصميم الجديدة بدلاً من التمسك بالنهج التقليدي للجيل السابق".

ارتفاع الأسهم لا يمنع إعادة الهيكلة

رغم هذه التسريحات، ارتفعت أسهم مايكروسوفت وأغلقت تداولاتها يوم الاثنين عند 449.26 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى سعر لها حتى الآن هذا العام، بعدما سجلت مستوى قياسيًا بلغ 467.56 دولارًا في يوليو الماضي.

ويرى محللون أن الشركات، رغم قوة عامليها البشرية، تسعى أحيانًا إلى تقليص قوتها العاملة لتحقيق وفورات مالية وزيادة الكفاءة، خصوصًا في ظل التغيرات الهيكلية التي يشهدها سوق العمل الأمريكي.