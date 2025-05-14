شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع ضخم لتطوير مطار الملك سلمان الدولي بشراكة أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عقدي شراكة تنفيذية مع شركة "بارسونز" العالمية المتخصصة في حلول الطيران وتطوير البنية التحتية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض.

مشاريع إستراتيجية

تهدف الشراكة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية خلال السنوات الأربع الأولى من تطوير المطار.

وتشمل الشراكة: تطوير مدارج وممرات ومواقف الطائرات، وإنشاء أبراج مراقبة الحركة الجوية، وتنفيذ حزم البنية التحتية الأرضية من طرق، وأنفاق، وجسور، وشبكة سكك حديدية، ومناظر طبيعية.

وستتولى "بارسونز" مسؤولية إدارة المشروع بالكامل عبر مراحله المختلفة، بما يشمل: التصميم والتطوير المبكر، والتصاريح والموافقات، والمشتريات والبناء، والتشغيل التجريبي والتسليم، والتنسيق والإشراف العام.

شراكة لتحقيق رؤية عالمية

قال ماركو ميهيا، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي:

"اختيار بارسونز كشريك تنفيذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا لبناء مطار عالمي الطراز يتميز بالابتكار، وكفاءة التشغيل، والاستدامة. تطوير هذا المشروع الضخم يتطلب شراكات راسخة مع خبراء عالميين في البنية التحتية".



وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم تجربة سفر حديثة تعزز مكانة الرياض كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030".