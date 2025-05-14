كوالكوم و HUMAIN تتعاونان لتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتطورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي الهجين من السحابة إلى الحافة لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي الهجين من السحابة إلى الحافة الأربعاء - 14 مايو 2025 Wed - 14 May 2025 مكة - الرياض

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