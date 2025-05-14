شكرا لقرائتكم خبر عن مع إغلاق التداولات.. سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 14-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 14 مايو 2025 02:57 م
ننشر سعر الجنيه الإسترليني ختام تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الاربعاء 14-5-2025 ,ليسجل فى البنك المركزي 66.51 جنيه للشراء و 66.70 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67 جنيه للشراء، و 67.27 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
67 جنيه للشراء
67.27 جنيه للبيع.
67.04 جنيه للشراء.
67.27 جنيه للبيع
67.03 جنيه للشراء.
67.27 جنيه للبيع.
67.04 جنيه للشراء
67.27 جنيه للبيع
67.03 جنيه للشراء
67.27 جنيه للبيع
67.08 جنيه للشراء
67.30 جنيه للبيع
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