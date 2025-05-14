شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري يشارك في دعم صادرات الخضر والفاكهة المجمدة والمصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في الاجتماع الذي نظمته شعبة الخضر والفاكهة المجمدة والمصنعة بغرفة الصناعات الغذائية، يوم الأربعاء 14 مايو 2025، بمقر اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أحمد العيوطي، عضو مجلس إدارة الغرفة. جاء الاجتماع في إطار دعم تنافسية صادرات هذا القطاع الحيوي وبحث أبرز التحديات التي تواجهه.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس التصديري أداء صادرات الصناعات الغذائية خلال عام 2024، حيث سجلت إجمالي الصادرات نحو 6.1 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. ولفت العرض إلى أن صادرات الخضر والفاكهة المجمدة سجلت أداءً قويًا، بقيمة بلغت 960 مليون دولار، لتستحوذ على 16% من إجمالي صادرات القطاع.

وتصدرت الفراولة المجمدة صادرات القطاع بقيمة 383 مليون دولار، تمثل 40% من إجمالي صادرات الخضر والفاكهة المجمدة، تليها الخضروات المجمدة بـ262 مليون دولار، ثم البطاطس المجمدة بـ225 مليون دولار. كما أوضح المجلس أن 739 شركة تنشط في تصدير هذا القطاع، بينها 116 شركة تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار، و25 شركة تخطت 10 ملايين دولار.

وتناول العرض أبرز الأسواق العالمية المستوردة، والتي تستحوذ أكبر 15 منها على نحو 75% من إجمالي صادرات القطاع، إضافة إلى التحديات التي تواجه المصدرين، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف النقل، ومتطلبات الجودة الصارمة، وأهمية تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.

وشارك في الاجتماع من جانب المجلس التصديري كل من: مي خيري، المدير التنفيذي؛ الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير؛ وألاء البيرقدار، مساعد تحليل بيانات السوق.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المجلس التصديري المستمرة لتعزيز أداء صادرات الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.



الدكتور تميم



جانب من الاجتماع