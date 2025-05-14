شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-5-2025 أمام الجنيه المصرى الآن البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الألابعاء 14-5-2025 أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى 50.37 جنيه للشراء 50.50 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي عند 50.36 جنيه للشراء 50.46 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.36 جنيه للشراء 50.46 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.36 جنيه للشراء 50.46 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.36 جنيه للشراء 50.46 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الان بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.36 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.