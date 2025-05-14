شكرا لقرائتكم خبر عن 66.53 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين في التعاملات المبكرة اليوم، مدعمة باتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما ونزول الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.15% إلى 66.53 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.11% إلى 63.60 دولار وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 2.5 % في الجلسة السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.67 % يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع ،واتفق أكبر اقتصادين في العالم يوم الاثنين على تعليق حربهما التجارية 90 يوما على الأقل، إذ خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية من 145 %إلى 30 %، وخفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125 % إلى 10%.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1.60 دولار للبرميل يوم الثلاثاء عقب الاتفاق، لتسجل عند التسوية زيادة بنحو 3%.

وتراقب السوق زيارة الرئيس الأمريكي إلى الخليج الذي استهل زيارته يوم الثلاثاء بحضور منتدى استثماري في الرياض، حيث أعلن عن أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سوريا، وحصوله على تعهد من السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.



