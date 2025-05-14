شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 14 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ40.075 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان انخفاضا محدودا فى التعاملات الصباحية حيث سجل عيار 24 سعر 40.075 ريال عمانى مقارنة بسعر امس والذى سجل 40.325 ريال.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.075 ريال

- عيار 22 سجل 36.750 ريال

- عيار 21 سجل 35.075 ريال

- عيار 18 سجل 30.050 ريال

- عيار 14 سجل 23.375 ريال

- عيار 12 سجل 20.050 ريال

- الاونصة 1246.600 ريال

- الجنيه الذهب 280.550 ريال

- الأونصة بالدولار 3238.03 دولار

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أضعف الطلب على الأصول الآمنة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم جديدة لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى.