انخفاض طفيف في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء 14 مايو

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 14 مايو 2025، تراجعًا طفيفًا بنحو 10 جنيهات للغرام في مختلف الأعيرة، ما يعكس تقلبات السوق في ظل الظروف العالمية والمحلية.

وبحسب موقع "إيجيبت غولد برايس"، سجل سعر غرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 5291 جنيهًا (104.74 دولار) للبيع، و5234 جنيهًا (103.61 دولار) للشراء.

أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد وصل إلى 3969 جنيهًا (78.57 دولار) للبيع، و3926 جنيهًا (77.72 دولار) للشراء.

وفيما يتعلق بسعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، فقد بلغ 4630 جنيهًا (91.65 دولار) للبيع، و4580 جنيهًا (90.66 دولار) للشراء.

وسجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37472 جنيهًا للبيع (741.77 دولار) و36832 جنيهًا للشراء (729.10 دولار).

أسعار الذهب عالميًا



تراجعت أسعار الذهب عالميًا بشكل طفيف، حيث انخفضت في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3246.21 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتسجل 3250.50 دولار. ويترقب المتعاملون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الخميس المقبل للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتأثرت الأسواق بتراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن، بسبب تحسن التوقعات حول التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يتوقع العودة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الصينية.