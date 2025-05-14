شكرا لقرائتكم خبر عن إيجاس وهاربور إنرجي تتوسعان فى عمليات الغاز الطبيعي في منطقة دسوق والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاربور إنرجي للتوسع فى عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل، حيث تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود إتفاق تجارية محسّنة، وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الشركة المشتركة "دسوكو" الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة ، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسّعة، وسيدعم الإطار المحسّن للاتفاقية زيادة أنشطة الحفر ضمن امتياز دسوق القائم والمساحة الجديدة الممنوحة، مما يعزز فرص النمو المستدام وزيادة الانتاج في المنطقة.

وقع الاتفاقية المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والمهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لهاربور إنرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وعقب مراسم التوقيع، اكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان شركة هاربور انرجى واحدة من أفضل الشركات التى تعمل بصورة جيدة فى مصر، ولها استثمارات كبيرة ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى الوزارة مستمرة في دعم هذه الشراكة التى ستحقق مكاسب لكلا الطرفين من خلال تحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الانتاج.

وأكد المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة ايجاس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التى تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق الامتياز في مصر من خلال تنفيذ حزمة حوافز للشركاء الأجانب، وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون المثمر مع هاربور إنرجي لزيادة الإنتاج، وأننا نتطلع إلى نتائج استكشافية في المساحة التوسعية الجديدة، وتحقيق احتياطيات جديدة من البترول والغاز والعمل على تنميته مستقبلاً .

ومن جانبه، رحّب مهندس سامح صبري - المدير الإقليمي لهاربور إنرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وانه يُعد خطوة لتوسيع أنشطتنا وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات مصر من الطاقة، ووجه الشكر للمهندس كريم بدوى على دعم الوزارة للشركة والتعاون مع شركة إيجاس والذي ساهم فى زيادة استثمارات الشركة لزيادة الإنتاج.

ويقع مشروع الغاز البري في دسوق في دلتا النيل وتديره شركة "دسوكو"، وهو مشروع مشترك بين شركة فنترشال ديا نايل التابعة لهاربور إنرجي والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

ومنذ بدء مرحلة الإنتاج الأولى في عام 2013، لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في دعم احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ، كما حققت الشراكة بعداً وأداءً بيئيًا قويًا ، حيث نجحت "دسوكو" في القضاء على الحرق الروتيني في منطقة دسوق وخفض كثافة انبعاثات الغازات الضارة بشكل كبير .

وفي أواخر عام 2022، حققت شركة هاربور إنرجي اكتشافًا للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية. وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023، وتقوم شركة هاربور إنرجي بتشغيل المشروع بنسبة مشاركة تبلغ 80%، بينما تمتلك شركة "إينا - إندستريا نافتا" نسبة ال 20% المتبقية.

ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مع المساهمة في أمن الطاقة الوطني والتنمية الاقتصادية.

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، ونائبى رئيس شركة ايجاس للانتاج وتنمية الحقول المهندس عبد الناصر خفاجى وللاتفاقيات والاستكشاف الجيولوجي ابراهيم عبده، والمهندس محمد رشدى رئيس شركة دسوق للبترول و أولاف ريتز - المدير العام وعضو منتدب شركة دسوكو للبترول وهيثم جمال رئيس الشئون التجارية لهاربور إنرجي للشرق الاوسط، وعمرو عليوه مدير الشؤون القانونية بهاربور انرجى، ود.احمد عبد الهادي مدير الاستكشاف بشركة دسوكو للبترول، والمحاسبة ولاء ناجى، مساعد نائب رئيس الشركة للاتفاقيات.



التوقيع



توقيع البرتوكول



جانب من التوقيع بحضور الوزير



جانب من التوقيع



