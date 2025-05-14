شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء بـ20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 4615 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات سعر الذهب في السوق المصري، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 في الأسواق، حيث يسجل الذهب في مصر متوسط سعر 4615 جنيهًا للجرام من عيار 21 بهبوط 20 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5274 جنيهًا للجرام

- عيار 21 : 4615 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3956 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3077 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 36,920 جنيهًا

صادرات الذهب المصري، سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وهذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.

السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.

السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أما السبب الثالث، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.