شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين العرب، مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 31670 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 39429 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14193 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 9419 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12758 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3274 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 12312 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومطاحن مصر الوسطى، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومستشفى النزهة الدولي عدد 2.66 مليون سهم، 91 ألف سهم، 4134 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي رواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، عدد 1900 سهم، 5622 سهم، على الترتيب.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 195.6 ألف سهم، 100 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة العبوات الطبية 364.3 ألف سهم.

وباع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية للمحابس، ومجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وبنك قطر الوطني، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 20 ألف سهم، 116.4 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 1500 سهم، 10 آلاف سهم، 2000 سهم، 54.2 مليون سهم، 41.2 مليون سهم، 789.1 مليون سهم، على الترتيب.

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن بيع المساهم الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، عدد 54.2 مليون سهم بسعر 8.0658 جنيه بقيمة إجمالية 437.1 مليون جنيه، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة انترناشونال بيزنيس كوربريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، عن شراء المساهم هشام سليمان فهمي عبد اللطيف أبو حسين عدد 235.3 ألف سهم بسعر 3.27 جنيه بقيمة إجمالية 765 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.6% إلى 5.57%، ونفذت الصفقة من خلال شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع البنوك، حقق المصرف المتحد، إيرادات فوائد بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 20%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 781 مليون جنيه مقارنة مع 467 مليون جنيه، بنسبة نمو 76%.

حقق البنك المصري لتنمية الصادرات، إيرادات فوائد بلغت 7.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 63%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 23.8%.

حقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات فوائد بلغت 9.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 77.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5 مليارات جنيه مقارنة مع 2.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 76.6%.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت شركة ايه كابيتال القابضة، إيرادات بلغت 179.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 183.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي ربح الفترة 21 مليون جنيه مقارنة مع 10.2 مليون جنيه.

حققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، عقود جديدة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بلغت 17 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 41 مليون جنيه بنسبة نمو 6%.

وفي قطاع العقاري، حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات إجمالية قدرها 6.4 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 54.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحققت الشركة خسارة قدرها 112.8 مليون جنيه مقابل خسائر 2.4 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024

وفي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حققت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 40.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 602.3 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 462.5 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 30.2%.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة جلاكسو سميثكلاين، صافي مبيعات بلغت 993.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 713.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 59.1 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 9 ملايين جنيه.

حققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، إيرادات بلغت 865.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 456.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 85.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 60.1 مليون جنيه.