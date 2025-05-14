شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 107.5 ألف قنطار مترى كـميـة الأقطان المستهلكة عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركـزى للتعبئة العامـة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات القطن (سبتمبر/ أغسطس) للموسم الزراعي عامي 2023 / 2024.

وبلغ إجمالى كمية الصادرات 1.1 مليون قنطـار متري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) عام 2024 مقابـل 1.5 مليون قنطــار متــرى (سبتمبر/ أغسطس)عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 27.7%، وبلغ إجمالى كمية الانتاج من القطن الشعر 2.48 مليون قنطار متري عام 2024 مقابل 2.47 مليون قنطار متري عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.15%.

كانت الهند أكثر الدول استيـراداً للقطن المصري حيث بلـغت الكميـة المصدرة إليـها 692.2 ألـف قنطــار متــري بنسبــة قـدرهـا 65.5% من إجمالي الكميـة المصدرة من أول الموســم حتـى نهــايتـه (سبتمبر/ أغسطس) عام 2024، وبلغ إجمالي كميـة المسـتهــلك مـن الأقطـان المحلية 107.5 ألف قنطـار متري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر أغسطس) عام 2024، مقابـل 54.3 ألف قنطـار متري (سبتمبر/أغسطس) عام 2023بنسبة زيادة قدرهـا 98.0٪.

وبـلـغ إجمالى المخــزون الفعلى مـن القــطـن الشـعـر 453.8 الف قنطـار متر في 31 أغســطـس عام 2024 مقابل 504.4 ألف قنطـار متـــرى فى 31 أغسطس عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 10.0٪، وبلغـت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط 378.2 ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 83.3% ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 330.6 ألف قنطــار متـرى بنســــبة قدرها 72.8 ٪ من إجـمالى الموجود الفـعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس عام 2024 .

وتتركز النسبة العالية من القطن المخزون فى ليلة 31/8/2024 فى محافظة الغربية حيث بلغت كمية الموجود من القطن بها 125.2 ألف ق . م بنسبة قدرها 27.6٪ تليها محافظة الشرقية 85.9 ألف ق . م بنسبة قدرها 18.9٪ من إجمالى الأقطان الموجـودة هذا الموسم، وبلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31/8/2024 الرتب العالية الجودة (جود/ فج ) حيث بلغت 263.2 ألف قنطار مترى بنسـبة قدرها 58.0٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 190.7 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 42.0٪ من إجمالى المخزون هذا الموسم.