شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني يتراجع منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 14 مايو 2025 12:41 م
هبط سعر الجنيه الإسترليني منتصف تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الأربعاء 14-5-2025 ليسجل فى البنك المركزي 66.51 جنيه للشراء، و66.70 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67 جنيه للشراء، و67.27 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:
67 جنيه للشراء
67.27 جنيه للبيع.
67.04 جنيه للشراء.
67.27 جنيه للبيع
67.03 جنيه للشراء.
67.27 جنيه للبيع.
67.04 جنيه للشراء
67.27 جنيه للبيع
67.03 جنيه للشراء
67.27 جنيه للبيع
67.08 جنيه للشراء
67.30 جنيه للبيع
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