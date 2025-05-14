الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك المصرية

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سعر اليورو اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 أمام الجنيه بمنتصف التعاملات بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر اليورو اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 في منتصف التعاملات أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية بعد ارتفاع ملحوظ في مستهل تعاملات اليوم.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.93 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 56.36 جنيه للشراء، و56.57 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.37 جنيه للشراء، و56.57 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

55.93 جنيه للشراء

56.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
 

56.36 جنيه للشراء.
56.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.37 جنيه للشراء.
56.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

56.37 جنيه للشراء.

56.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

56.37 جنيه للشراء.

56.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

56.59 جنيه للشراء.
56.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

56.36 جنيه للشراء.

56.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس
56.34 جنيه للشراء.

56.53 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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