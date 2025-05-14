شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 14-5-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14مايو 2025 استقرار ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.80جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.90جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.90جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.79جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.9جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع