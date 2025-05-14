استدعاء أكثر من ألف مركبة “جينيسيس” بسبب عطل تقني مؤثر على السلامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت وزارة التجارة عن ⁧استدعاء 1,124⁩ مركبة من طراز “هيونداي GENESIS” موديلات 2023 – 2024، وذلك لوجود خلل تقني في نظام لوحة العدادات.

وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى عدم عرض المعلومات الهامة للسائق، مثل عداد السرعة، ومقياس الوقود، وعدد من الأضواء التحذيرية، وهو ما قد يرفع من احتمالية وقوع حوادث.

ودعت وزارة التجارة مالكي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل الفوري مع الوكيل المحلي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، حفاظاً على سلامة الركاب والمارة، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها المستمر على متابعة جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق السعودي.

للاطلاع على قائمة أرقام هياكل المركبات المشمولة أو لحجز موعد صيانة، يمكن زيارة موقع الوزارة أو التواصل عبر قنوات خدمة المستهلك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط