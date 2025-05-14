الدولار يتراجع 0.8% ويستقر عند 100.94 مقابل 6 عملات رئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عملات ورقية من فئة الدولار الأمريكي في صورة توضيحية التقطت في العاشر من مارس آذار 2023. تصوير: دادو روفيتش - رويترز.

الخليج 365-واس

استقر الدولار الأمريكي، اليوم، بعد أن سجل أكبر انخفاض له في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل (6) عملات رئيسية، مستقرًا عند (100.94)، بعدما تراجع بنسبة (0.8) % يوم الثلاثاء.

أما أمام الين الياباني، فاستقر الدولار عند ( 147.45) ينًا، فيما لم يسجل تغيرًا يُذكر أمام اليورو والجنيه الإسترليني، حيث بلغ اليورو (1.1188) دولار، والجنيه الإسترليني (1.3311) دولار.

كما استقر الدولار أمام الفرنك السويسري واليوان الصيني، مسجلًا (0.8390) فرنك و (7.1928) يوان على التوالي، بعد أن كان قد تراجع يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند (7.1791) يوان.

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