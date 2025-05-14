انخفاض أسعار الذهب إلى 3246.21 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيما تترقب الأسواق مجموعة أخرى من بيانات التضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية (0.1) % إلى (3246.21) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.1) % إلى (3250.50) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.3) % إلى (32.80) دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين (0.1) % إلى (987.55) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.8) % إلى (949.26) دولارًا.

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