شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين كوالكوم وHUMAIN لبناء مراكز بيانات ذكاء اصطناعي في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

بنية تحتية متكاملة

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أشباه الموصلات

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كوالكوم تكنولوجيز، الشركة العالمية المتخصصة في تقنيات الحوسبة الذكية والاتصال، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة HUMAIN السعودية، المختصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير بنية تحتية هجينة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تمتد من السحابة إلى الحافة.وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي الذي عُقد في الرياض، ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، في إطار دعم أهداف رؤية السعودية 2030 وتحفيز ريادة المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتقنيات أشباه الموصلات.بموجب الاتفاقية، تعتزم الشركتان تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل: تأسيس مراكز بيانات متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل السعودية، لتوفير حلول هجينة عالية الكفاءة من السحابة إلى الحافة.وتتضمن المشاريع: دمج وحدات المعالجة المتقدمة من كوالكوم مثل Snapdragon وDragonwing لتشغيل حلول الحوسبة منخفضة الطاقة.وتشمل المشاريع: تسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة الطرفية بدعم من بنية HUMAIN السحابية.وتتضمن المشاريع: دمج نموذج اللغة العربية الكبير (ALLaM) المطور بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة الشاملة لكوالكوم، لتوفير حلول ذكية للمؤسسات الحكومية والخاصة.وأعلنت الشركتان التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لإنشاء مركز تصميم كوالكوم لأشباه الموصلات بمعايير عالمية في المملكة، مدعوماً بمبادرات تدريب وتطوير القدرات الوطنية.وتهدف هذه الخطوة إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا لتصميم الشرائح الإلكترونية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وجذب الكفاءات التقنية.وقال م. عبدالله السواحه، وزي الاتصالات وتقنية المعلومات: "تجسّد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز ريادة السعودية في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي".وأضاف: "نحن لا نؤسس فقط مراكز بيانات متطورة، بل نُرسي أسس منظومة متكاملة لأشباه الموصلات تقودنا نحو المستقبل".وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة HUMAIN: "هذه الشراكة تضعنا في موقع الريادة لتقديم حلول ذكاء اصطناعي هجينة تجمع بين الأداء العالي وكفاءة استهلاك الطاقة، مما يعزز الابتكار والنمو المستدام في المملكة".وقال كريستيانو أمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم: "نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع المملكة عبر هذا التعاون مع HUMAIN، ونؤمن بدورنا في بناء الجيل القادم من البنية التحتية الذكية التي تخدم المملكة والمنطقة والعالم".