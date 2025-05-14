شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة سعودية أمريكية لتسريع التحول الصناعي عبر الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كوالكوم تكنولوجيز الأمريكية وشركة أرامكو الرقمية اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تطوير ونشر وتسويق تقنيات متقدمة في مجال إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) المعززة بـالذكاء الاصطناعي (AI)، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي للقطاعات الصناعية الحيوية في المملكة العربية السعودية.
ويهدف التعاون إلى ابتكار حلول ذكية وشاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات الصناعية، من خلال تطوير أجهزة صناعية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتستند إلى منتجات وتقنيات كوالكوم. تشمل التطبيقات المرتقبة: الصيانة التنبؤية، إدارة الأصول، تحليل البيانات البصرية، دعم العاملين في الميدان، والسلامة الصناعية.
وتسعى الشركتان إلى تسريع نشر نماذج الذكاء الاصطناعي على الحافة (Edge AI) عبر هذه الأجهزة، مع توفير إمكانيات التحديث والإدارة الذكية لضمان أقصى درجات الكفاءة والموثوقية.
دعم لرؤية السعودية 2030.
وقال كريستيانو آمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تسريع الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وإنترنت الأشياء الصناعية".
وجاء الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي الذي استضافته العاصمة الرياض، بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة
ويهدف التعاون إلى ابتكار حلول ذكية وشاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات الصناعية، من خلال تطوير أجهزة صناعية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتستند إلى منتجات وتقنيات كوالكوم. تشمل التطبيقات المرتقبة: الصيانة التنبؤية، إدارة الأصول، تحليل البيانات البصرية، دعم العاملين في الميدان، والسلامة الصناعية.
مشروع طموحسيعتمد هذا المشروع الطموح على شبكة الجيل الخامس بتردد 450 ميجاهرتز التابعة لأرامكو الرقمية، والتي ستُستخدم لربط أجهزة إنترنت الأشياء الطرفية مثل الهواتف الذكية الصناعية، الروبوتات، الكاميرات، الطائرات المسيّرة، وأجهزة الاستشعار، مع منصة كوالكوم للحوسبة والاتصال منخفض الطاقة.
وتسعى الشركتان إلى تسريع نشر نماذج الذكاء الاصطناعي على الحافة (Edge AI) عبر هذه الأجهزة، مع توفير إمكانيات التحديث والإدارة الذكية لضمان أقصى درجات الكفاءة والموثوقية.
دعم لرؤية السعودية 2030.
التحول الرقميوقال نبيل النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية: "تؤكد مذكرة التفاهم التزامنا بتعزيز التحول الرقمي في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع بنية الجيل الخامس، نعمل على توفير حلول صناعية أكثر ذكاءً وأمانًا وكفاءةً واستدامة".
وقال كريستيانو آمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تسريع الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وإنترنت الأشياء الصناعية".
مستقبل الصناعةوأضاف أن من خلال الدمج بين قدرات كوالكوم في الحوسبة الذكية والاتصال اللاسلكي، وخبرة أرامكو الرقمية في البنية التحتية الصناعية، سنتمكن من إطلاق حلول تكنولوجية تحدث فرقًا ملموسًا في مستقبل الصناعة بالسعودية.
وجاء الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي الذي استضافته العاصمة الرياض، بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة