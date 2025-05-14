شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة سعودية أمريكية لتسريع التحول الصناعي عبر الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية