شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يعوض بعض خسائره وهذه توقعات المعدن النفيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 3% قبل أن يسترد بعض مكاسبه، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق عقب إعلان الولايات المتحدة والصين اتفاقهما على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وفق ما أفادت به منصة "إف إكس ستريت".

تراجع حاد في سعر الذهب مقابل الدولار

جرى تداول الذهب مقابل الدولار الأمريكي عند 3225 دولارًا للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى يومي له عند 3326 دولارًا.

وسجّلت مؤشرات "وول ستريت" مكاسب ملحوظة في أعقاب الاتفاق، حيث خفّضت واشنطن وبكين الرسوم الجمركية إلى 30% و10% على التوالي، انخفاضًا من مستويات سابقة بلغت 145% و125%، بحسب بيان مشترك صدر عن الجانبين.

أسباب تراجع الذهب: الدولار القوي وعوائد السندات

ساهم الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم في دعم الدولار الأمريكي، مما ضغط على أسعار سبائك الذهب المُستخدمة كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، ودفعها إلى الهبوط بأكثر من 100 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بأكثر من 1.25% ليصل إلى 101.74 نقطة، وهو ما شكّل عاملًا إضافيًا للضغط على أسعار الذهب.

في الوقت ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ قفز العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 4.453%.

كما استقرت العوائد الحقيقية -التي تُقاس بعوائد سندات الخزانة المحمية من التضخم- عند 2.163%.

الفيدرالي وتوقعات أسعار الفائدة

أدى تحسن البيانات الاقتصادية إلى خفض توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب بيانات منصة "برايم ماركت ترمينال"، خفّض المتداولون رهاناتهم على أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة مرتين فقط هذا العام، بدلاً من ثلاث مرات.

يترقب المستثمرون الآن صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، بحثًا عن إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية.

الذهب تحت الضغط رغم زيادة الطلب

كشف مجلس الذهب العالمي أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أضاف طنين من الذهب إلى احتياطياته خلال أبريل، مواصلاً بذلك سلسلة مشتريات للشهر السادس على التوالي.

كما رفع البنك الوطني البولندي احتياطياته بمقدار 12 طنًا، لتصل إلى 509 أطنان.

ورغم استمرار شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، إلا أن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات شكّلا ضغطًا أكبر على أسعار المعدن الأصفر.

التوقعات الفنية لأسعار الذهب

أوقف الذهب اتجاهه الصعودي، مع استعداد الأسعار لاختبار أدنى مستوى يومي تم تسجيله في الأول من مايو عند 3202 دولارًا.

وفي حال كسر هذا المستوى، قد تتجه الأسعار نحو 3137 دولارًا، ثم 3100 دولارًا للأونصة.

على الجانب الآخر، إذا نجح الذهب في اختراق حاجز 3300 دولار مجددًا، فقد يواجه مستوى مقاومة أول عند 3350 دولارًا، يليها 3400 دولار، مما قد يدفع الأسعار إلى تسجيل مكاسب جديدة.