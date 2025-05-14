شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي الأول يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي الأول بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء ومقومة بالدولار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة وشروط طرح الصكوك ستحدد في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأضافت أن تاريخ بداية الطرح 14 مايو 2025، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 15 مايو الحالي.
وأوضحت أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعين البنك إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمديري الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأفادت بأن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار.
وسيحدد سعر وعائد الصك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأشارت إلى أن مدة استحقاق (الصك) دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي.
ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة وشروط طرح الصكوك ستحدد في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأضافت أن تاريخ بداية الطرح 14 مايو 2025، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 15 مايو الحالي.
وأوضحت أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعين البنك إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمديري الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأفادت بأن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار.
وسيحدد سعر وعائد الصك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأشارت إلى أن مدة استحقاق (الصك) دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي.
ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.