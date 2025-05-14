شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كهرباء السعودية» إلى 968 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية) في الربع الأول من 2025 بنسبة 7.9% إلى 968 مليون ريال، مقابل 897 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الدخل للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى:

1) ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي نتيجةً لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية.

2) ارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية واستمرار نمو الطلب.

وقابل ما سبق جزئياً: 1) ارتفاع صافي أعباء التمويل نتيجة الحصول على تمويلات جديدة لتمويل توسعات النفقات الرأسمالية للشركة وتعزيز نمو أعمالها. 2 ) ارتفاع مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء.

ويعود الارتفاع في صافي الدخل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الشركة التشغيلية نتيجة انخفاض الكميات المباعة للربع الحالي نظراً لموسمية المبيعات، بالإضافة إلى تأثر الربع السابق بتسجيل مصروفات غير متكررة بناء على قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.